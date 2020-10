IL CASO

UDINE Fanno discutere le dimissioni dell'Ambasciatore Antonio Zanardi Landi dall'incarico di presidente della Fondazione Aquileia, che ha annunciato di voler lasciare da dicembre lamentando di «non avere il sostegno indispensabile per la prosecuzione della mia missione. La gestione del grande patrimonio aquileiese - secondo Landi soffre oggi di ritardi importanti nell'impegno di fondi stanziati ormai da anni e di una grave mancanza di coordinamento, mentre la recentemente annunciata istituzione di un Ufficio Unico per Aquileia per la gestione degli appalti rappresenta una soluzione tardiva, che erode competenze della Fondazione».

«È un risultato voluto e ottenuto dalla Lega, con l'assenso dell'assessore Gibelli e la benedizione del presidente Fedriga - tuona per il Pd Cristiano Shaurli - si perde un riferimento di rango internazionale che ha ottenuto importanti risultati e dato visibilità mondiale ad Aquileia. La Fondazione viene esposta al rischio di spoliazione di competenze e di risorse (sempre là si va a finire con la Lega)». «È una pesante perdita per la cultura e il territorio di tutta la regione, che va di pari passo con la scarsa adesione dell'amministrazione regionale all'azione della Fondazione relativa alla gestione unitaria dell'importante sito archeologico. L'auspicio - fa eco Franco Iacop - non è tanto che si ricucia uno strappo evidentemente irreparabile, ma che si trovi quantomeno una figura con una credibilità internazionale che porti avanti lo straordinario lavoro del presidente dimissionario».

