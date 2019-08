CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Fa caldo ed è boom di chiamate al numero regionale anti caldo. In meno di tre mesi, dal primo giugno al 18 agosto, sono salite a 2.362 le chiamate che il call center regionale ha effettuato nell'ambito del progetto della Regione per prevenire gli effetti indesiderati delle ondate di calore. Il servizio, gestito da Televita con la direzione contrattuale dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute, contatta le persone indicate come potenzialmente fragili e fornisce i consigli utili per contrastare le possibili conseguenze...