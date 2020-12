IL CASO

UDINE Esposto dell'Adiconsum di Udine alla Procura friulana con l'intento dichiarato di fare chiarezza sulle morti degli anziani in due case di riposo della provincia durante questa seconda ondata della pandemia. Con una nota, inviata ai media, Romeo Tuliozzi per l'associazione di tutela dei consumatori ha annunciato la segnalazione, che riguarda, come si legge nell'esposto, «le morti per covid-19 presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona casa per anziani di Cividale e la residenza di Fagagna».

L'associazione, nel documento indirizzato al Procuratore, facendo riferimento anche ad alcune notizie apparse sui media e «in considerazione delle istanze, non formalizzate, con le quali dei cittadini ci hanno chiesto informazioni su come procedere per conoscere se i loro congiunti, morti per contagio da covid-19» «avessero avuto il trattamento che la patologia richiedeva, secondo i protocolli in vigore», chiede alla Procura di «disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti in narrativa, valutando se vi sono state carenze organizzative, gestionali e strutturali nelle strutture sopra indicate, inefficienze nella gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività covid-19, nonché alla formazione degli operatori e loro dotazione di materiali protettivi, ritardi e/o inefficienze nei soccorsi tali da configurare eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti». Come spiega il legale di Adiconsum Antonio Matera, «alla Procura chiediamo di fare chiarezza soprattutto sulle cause delle morti, perché non si ripetano situazioni così incresciose».

LE STRUTTURE

La presidente della Asp cividalese Piera Beuzer spiega che «non so nulla di questo esposto. Lo apprendiamo dalla stampa. Abbiamo fiducia negli organi che indagheranno. Sono ben lieta se ci saranno degli accertamenti. Riteniamo che una verifica possa contribuire a fare chiarezza. Riteniamo di aver operato in modo corretto, di concerto con il Distretto e l'Azienda sanitaria». Nella struttura, come conferma Beuzer, «ci sono stati 51 decessi di anziani positivi al covid» da novembre, quando la struttura contava circa 225 ospiti. Attualmente, spiega la presidente della Asp, ci sono «una sessantina di ospiti positivi».

Nella residenza per anziani di Fagagna, fanno sapere che, in merito all'esposto, «non abbiamo ancora ricevuto evidenza di nulla». Ma che comunque «siamo tranquilli per i dispositivi di protezione utilizzati e le precauzioni prese. Abbiamo lavorato in tandem con l'Azienda sanitaria che sa come abbiamo operato. A oggi la struttura di Fagagna è covid free, con zero ospiti positivi».

REAZIONI

Il sindaco di Cividale Daniela Bernardi sottolinea come questa sia «una questione che riguarda la Asp» di cui il Municipio nomina il Cda. «Il dispiacere per i morti c'è sempre. In una casa di riposo c'è la fragilità di ospiti anziani. Nella prima ondata la struttura non era stata toccata. La Asp ha utilizzato tutte le procedure per evitare di far entrare questo nemico. Ma il nemico, il covid, è entrato». Aggiunge che «mi è stato assicurato che le persone si sono spente senza sofferenze legate a insufficienza respiratoria. I parenti di alcuni ospiti hanno telefonato per ringraziare la struttura per la cortesia e la gentilezza dimostrate». Della casa di riposo di Cividale si era interessata anche l'associazione di Tutela diritti del malato. Come spiega la presidente, Anna Agrizzi, «stiamo raccogliendo segnalazioni sia scritte che orali». Secondo l'opinione di Agrizzi «già i numeri dei decessi» dimostrerebbero che l'epidemia non sarebbe «stata gestita bene dalla struttura sia perché si sono ammalati gli utenti, sia gli operatori». Si era mossa anche la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini): «Abbiamo chiesto che venga valutata la nostra proposta di accogliere gli anziani non contagiati nell'ospedale di Cividale. Chiediamo che venga rapidamente effettuato un approfondimento tecnico sulla percorribilità di una soluzione che a noi pare più che ragionevole».

