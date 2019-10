CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Era inserito nella lista dei cento latitanti di maggior interesse in Italia, stilata dal ministero dell'Interno. E i poliziotti della Questura di Udine, assieme ai colleghi della Polizia spagnola, sono riusciti a catturarlo grazie ad una complessa indagine ribattezzata Wanted 3.L'OPERAZIONEI poliziotti del Servizio centrale operativo e della Squadra Mobile della Questura di Udine, con il coordinamento del Servizio per cooperazione internazionale di Polizia, nella città spagnola di Alicante, in Spagna, hanno arrestato Paolo...