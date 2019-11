CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE È bufera sul caso dei laureati con reddito di cittadinanza che hanno bigiato i colloqui di lavoro offerti su un piatto d'argento (con tanto di una corsia preferenziale ad hoc nell'ultima ora) al Teatro Nuovo di Udine in occasione della Fiera del lavoro organizzata sabato da Alig e promossa dall'ateneo. In ballo c'erano 460 posizioni lavorative offerte da una settantina di aziende. Ma, su 251 laureati della regione beneficiari della misura anti-povertà, «invitati via sms, mail e con chiamata per ogni persona» grazie alla...