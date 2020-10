IL CASO

UDINE Droni per vigilare sulla zona rossa alla Cavarzerani e pattuglie interforze in centro per scovare i furbetti della mascherina. Quella che andrà in scena questo weekend, però, come spiega il prefetto di Udine Angelo Ciuni, non vuole essere una prova muscolare, quanto un monito chiaro. «Spero che le persone capiscano che nessuno di noi ha intenzione di mollare l'attenzione sulle misure di prevenzione della pandemia e sulle regole da seguire. Questo vale per la Prefettura, per il Comune, per le forze dell'ordine, per l'Azienda sanitaria. La gente non si rende conto del fatto che siamo ancora in emergenza e dobbiamo mantenere quello che abbiamo conquistato, che i cittadini hanno conquistato, e migliorarlo. È questo il fine».

I CONTROLLI

Per una moral suasion ancora più persuasiva, però, si annunciano già da questa sera, dei servizi ancor più capillari. A quanto sembra, ci saranno controlli in centro città sul rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina, non solo negli spazi chiusi ma anche all'aperto. D'altronde, i controlli potenziati sono stati messi in campo anche nei giorni scorsi, con Borgo stazione passato al setaccio. «Abbiamo fatto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - spiega il Prefetto - già prima che uscisse il decreto legge. Sapevamo quale fosse l'orientamento e ci siamo organizzati. Questo fine settimana faremo controlli come tutti i giorni. Anche mercoledì sono stati fatti. Cercheremo di fare il possibile e veramente forse anche l'impossibile. Voglio ribadire ai cittadini l'invito veramente forte a rispettare le regole, che sono pochissime, poi. Veramente, certe volte non capisco le persone».

CAVARZERANI

«Non ho notizie di nuovi casi positivi al coronavirus fra i richiedenti asilo ospiti della Cavarzerani di Udine dopo il primo tampone fatto. Il migrante positivo è stato portato altrove, mentre gli altri (in tutto 197 ndr) stanno in quarantena in attesa del secondo tampone», spiegava il prefetto ieri pomeriggio. E non aveva i risultati neppure l'assessore alla Salute del Comune Giovanni Barillari. Nel centro di accoglienza profughi, è scattata di nuovo la zona rossa imposta dal sindaco Pietro Fontanini fino al 15 ottobre dopo il caso di un migrante contagiato. Per evitare imbarazzanti fughe dal perimetro dell'ex caserma, sempre questo fine settimana dovrebbe esserci anche un controllo con i droni, nella tarda serata, con due agenti-piloti della Polizia locale impegnati a vigilare sul rispetto della zona rossa grazie agli occhi elettronici del marchingegno. Non è la prima volta: da luglio, infatti, gli agenti del Comando di via Girardini hanno fatto più controlli di questo tipo per evitare i famosi scavalcamenti segnalati dagli abitanti della zona. Come spiega il comandante della Polizia locale, Eros Del Longo, «dal momento in cui è uscito il decreto legge che prevede l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, a meno che non ci si trovi in un luogo isolato, è chiaro che faremo dei controlli potenziati, come li abbiamo sempre fatti. Tuttora stiamo continuando il servizio di controllo sia alla Cavarzerani sia alla caserma Friuli. Nella struttura di via Cividale utilizziamo anche i droni per vedere che i profughi non escano». Un altro fronte che vedrà la Polizia locale molto attiva è quello sull'uso delle mascherine in auto, quando a viaggiare non è una sola persona: «Faremo un controllo sistematico. Raffozeremo anche le verifiche in città nel fine settimana sull'obbligo di mascherina. Bisogna tutelare la salute pubblica».

Camilla De Mori

