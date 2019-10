IL CASO UDINE Doveva essere smantellata entro il 30 ottobre, l'edicola di Piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Doveva essere smantellata entro il 30 ottobre, l'edicola di Piazza San Giacomo, ma è ancora lì. La signora che lo gestisce, Ilaria Pontil, si è infatti rivolta al Tar. Chiede la sospensiva e l'annullamento della delibera risalente a metà giugno, con cui Palazzo D'Aronco stabiliva di non rilasciare una nuova concessione e intimava la rimozione della struttura entro ieri.LA VICENDAAll'inizio dell'estate, l'amministrazione aveva inviato una comunicazione via pec, per avvisare la proprietaria dell'edicola che non sarebbe stata...