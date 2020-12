IL CASO

UDINE Dopo Martignacco, è stata la volta di San Michele al Tagliamento. Continuano i colpi ai danni dei distributori di benzina tra Friuli e Veneto Orientale. Nella notte di venerdì i malviventi hanno assaltato la stazione di servizio della Q8 di via Aldo Moro, ovvero la strada regionale 74, arteria che collega San Michele a Bibione. Erano le 23.30 e per mettere a segno il colpo sono ricorsi a una ruspa. I ladri hanno così scardinato il manufatto dedicato alla raccolta del denaro per il rifornimento al self service. Da quantificare i danni, che però appaiono ingenti, ma considerando anche il bottino non è esagerato dire che i gestori dovranno far fronte alla perdita di 50mila euro. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della stazione di Portogruaro. Il colpo segue di 24 ore l'assalto ai danni della stazione di servizio sempre della Q8 di via Spilimbergo a Martignacco, ricorrendo a una pala meccanica che ha divelto due colonnine del self service a terra. Lo stesso distributore era già stato colpito nel luglio 2013 e prima ancora nel novembre 2019, sempre con le medesime modalità. Date le analogie anche con furti messi a segno in Veneto, potrebbe quindi trattarsi di una banda specializzata.

FURTI

Altri furti in Friuli si sono registrati tra il tardo pomeriggio e nella serata di venerdì. I ladri hanno preso di mira quattro abitazioni a Premariacco, Fagagna, Buja e Sedegliano. Nel primo caso ad Orsaria i banditi sono entrati in una casa dopo aver forzato una porta sul retro, probabilmente con un piede di porco, hanno quindi portato via monili in oro di famiglia e denaro contante per un bottino che ammonta a circa 2.000 euro. A vuoto invece l'incursione di Fagagna, in via Caporiacco mentre a Buja rubati denaro e gioielli per un valore ancora da quantificare. Curioso infine il colpo di Rivis di Sedegliano, in via della Chiesa: asportati da una abitazione generi alimentari (salami, prosciutti e scatolame) dal frigorifero di un'abitazione per un valore di circa 150 euro. Al lavoro i carabinieri delle stazioni di Premariacco, Campoformido e Majano.

CONSIGLI

Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di segnalare sempre la presenza di persone o auto sospette. Un uomo di 84 anni invece è stato soccorso dai sanitari del 118 per una lieve intossicazione. È successo in via Gaspari, attorno alle 5 di sabato a Latisana. L'anziano, che vive da solo, ha sentito un rumore e si è svegliato di soprassalto. In casa, a causa di un guasto di natura elettrica, si era sviluppato un principio d'incendio. L'ottantaquattrennne è uscito e ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un'ambulanza del 118. Il pensionato è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sei persone infine sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale, un tamponamento a catena tra tre mezzi, accaduto poco prima delle 22 di venerdì lungo l'autostrada A34 Villesse-Gorizia, nel territorio di Farra d'Isonzo. Diverse le ambulanze giunte sul posto da Udine, Gorizia e Monfalcone assieme all'elicottero sanitario. I feriti sono stati trasportati in parte all'ospedale di Gorizia, a Monfalcone e a Trieste (in volo); non sono in pericolo di vita ma per tre macedoni a bordo della terza auto coinvolta sono altri i problemi, due di essi sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati denunciati. Il conducente è risultato invece positivo all'alcol test. A supporto il personale di Autovie Venete e i mezzi meccanici, coordinati dal Coa di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA