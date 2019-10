CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Dopo la gara d'appalto, cambia la cooperativa che gestisce il nido comunale Dire, fare, giocare», che ospita 54 bimbi in via della Roggia. Ma i genitori lo scoprono solo a cose fatte (e d'altronde il subentro era di pochi giorni prima), quando si presentano in asilo con la prole al seguito per la prima campanella. E scoppia il patatrac. Con inevitabili rimostranze, oggetto di un (si racconta vivace) incontro fra i genitori, la nuova cooperativa, l'assessore e i funzionari comunali. «Il 90% del problema - assicura Daniele Bezzo,...