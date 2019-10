CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Doccia fredda per i viaggiatori friulani interessati all'alta velocità. Con il nuovo orario invernale, in vigore da dicembre, infatti, sia il Frecciarossa diretto da Udine a Roma sia il pendolino di Italo che da settembre ha cominciato a percorrere la stessa tratta potrebbero veder posticipata (e non di poco) la partenza mattutina per la capitale, almeno a far fede sui tabelloni virtuali dei rispettivi siti di prenotazione on line. Con il paradosso che i due treni che fanno lo stesso mestiere (e soddisfano il medesimo bacino di...