CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Dietrofront della maggioranza di centrodestra che ieri in Consiglio regionale ha annunciato il ritiro del disegno di legge che reintroduceva i vitalizi per i consiglieri regionali aboliti nella passata legislatura ricalcolandoli con il metodo contributivo. Un vero e proprio colpo di scena che ha scatenato la bagarre in Aula in apertura di lavori, partiti con oltre due ore di ritardo.I FATTIIl Movimento 5 stelle aveva sottoscritto il provvedimento salvo poi ritirare la propria firma. Spiega Mauro Capozzella: «Non veniva...