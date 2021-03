IL CASO

UDINE Debutto ad ostacoli per la didattica a distanza nelle scuole friulane, dopo il dietrofront in extremis del ministero sulla possibilità per i figli dei lavoratori dei servizi essenziali di frequentare le lezioni in presenza. Il 4 marzo una nota del capo dipartimento Max Bruschi da Roma aveva dato quello che sembrava a tutti gli effetti un ok alla frequenza in classe per i figli di sanitari o altri key worker e tutti si erano attrezzati: dallo Stellini al Marinoni, dalla Ellero alla Manzoni, i dirigenti avevano predisposto anche i moduli e le famiglie si erano date da fare. E così in tutta Italia. Una valanga di istanze. Ma domenica pomeriggio è arrivato l'altolà con i Chiarimenti del capo di gabinetto del ministro, che ha spiegato che, no, nel più recente decreto non trova applicazione il Dm 39/2020 laddove viene prevista la frequenza in presenza dei figli dei lavoratori essenziali. Subito è scattato il tam tam fra i genitori più attivi (come quelli di Pas Udine) e fra docenti e dirigenti. L'assessore regionale Alessia Rosolen ha fatto sapere che «se il ministero ha deciso così, le scuole faranno così. Fermo restando che la nostra ordinanza è più flessibile». E nel pomeriggio è arrivata anche la circolare della dirigente Usr Daniela Beltrame, che ha chiarito una volta per tutte chi poteva andare in classe e chi no.

I DIRIGENTI

Ma prima di questo, travolti da «notizie contrastanti» arrivate nel giro di tre giorni da Roma, i presidi friulani si erano trovati a metà del guado, senza capire bene come agire. «Ci muoviamo con cautela», diceva all'ora di pranzo Luca Gervasutti (Stellini). «Frequentano gli studenti con bisogni educativi speciali. Ovviamente previa richiesta dei genitori, accompagnata da una attestazione sanitaria». In serata, anche il liceo ha avvisato le famiglie dei sanitari che non avrebbero potuto mandare in classe i figli, dopo la circolare Beltrame. Ieri mattina, come conferma la preside Laura Decio, al Marinoni sono andati in classe i figli dei lavoratori essenziali (sette casi) che già frequentavano nella prima tornata di Dad. Ma, alla luce delle novità, anche per loro arriverà lo stop. Dietrofront senza troppi strascichi per Elisabetta Giannuzzi (I e II comprensivo di Udine), che aveva ricevuto due richieste, «ma si tratta di ragazzi che hanno anche altri requisiti per frequentare in presenza». «Purtroppo si perde di vista il fatto che sia le scuole sia le famiglie devono poter avere il tempo per organizzarsi», soprattutto in un momento in cui la difficoltà è palpabile. «Fra quarantene lunghe e postumi dei vaccini abbiamo una quindicina di docenti fuori servizio». Paolo De Nardo (III circolo) ieri mattina diceva che aveva fatto «riferimento alla nota della Regione e ad alcune note ministeriali di ottobre che prevedevano la possibilità di frequenza per chi non ha dispositivi o connessione». In totale «una cinquantina» i ragazzi che, fra certificazioni e difficoltà con la banda, erano comunque in classe. Carla Ferrari (medie di Pasian di Prato) nel pomeriggio, dopo la nota di Beltrame, a scuola chiusa, si è trovata a dover correre ai ripari: «Abbiamo 7 ragazzi figli di key worker che hanno frequentato il primo giorno. Sto facendo delle verifiche per vedere quali potrebbero avere altri requisiti per continuare a frequentare in presenza. Altrimenti dovremo avvertire le famiglie. Siamo rimasti un po' spiazzati. Abbiamo seguito le indicazioni ministeriali e regionali, ma ora è arrivato il chiarimento dell'Usr, che ha spiegato che per i figli dei sanitari o di altri lavoratori essenziali non è prevista la didattica in presenza», a meno che non siano disabili, con Bes o non debbano frequentare laboratori.

LO SCIOPERO

Ma ieri è stato anche lo sciopero della Dad del movimento studentesco. Come spiega la portavoce del gruppo, figlio di una mobilitazione contro la didattica a distanza inscenata a gennaio a Cividale, l'assemblea pubblica on line «è andata molto bene. Siamo arrivati a picchi dii 65 persone collegate, in gran parte della provincia di Udine, ma anche dal Veneto e da Sacile. La Dad non garantisce il diritto allo studio per ragioni legate al contesto e alle difficoltà familiari. C'è tanto stress e tanta pressione». I temi discussi «finiranno in un manifesto con le nostre proposte per la riforma della scuola».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA