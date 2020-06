IL CASO

UDINE Con la Fase 2 sono ripartire quasi tutte le attività. Quasi. Al palo non ci sono soltanto le discoteche, ma anche il settore del gioco lecito, dal Bingo alle sale slot, sale scommesse e tutte le slot machine presenti nei bar (a oggi spente) che chiedono alla Regione di poter ripartire; 1.500 attività in Friuli Venezia Giulia che già rischiano di perdere posti di lavoro anche in vista dell'imminente espulsione delle macchinette dagli esercizi pubblici.

LA SITUAZIONE

«A oggi, a due mesi dalla chiusura di almeno 30 piccole aziende friulane operanti nel settore e della perdita di posti di lavoro legati all'indotto e alla filiera non abbiamo avuto alcuna risposta afferma Diego Zaghis, rappresentante del movimento spontaneo di 1.500 attività di esercenti, tabaccai e operatori del gioco lecito - dopo l'emergenza Covid circa il 30% delle attività di bar rischia di non farcela».

E il malumore monta dopo la delibera della giunta regionale dello scorso 29 maggio che concede un massimo di 1.400 euro a fondo perduto alle attività che ne fanno richiesta. «Diffondo il pensiero dei baristi che mi chiamano: le partite iva del Fvg non hanno bisogno di elemosina, ma di poter lavorare senza restrizioni dettate dalla demagogia di pochi ambasciatori del giusto che non vogliono riconoscere l'esistenza dei Casinò oltreconfine o del gioco on-line, senza parlare dei Gratta e Vinci che non hanno mai cessato di essere venduti nemmeno nel periodo più buio del lockdown».

E non pare certa, ad oggi, nemmeno la riapertura del 15 giugno, oltretutto «senza protocolli Inail che non abbiamo ancora ricevuto».

ZAIA PIÙ AVANTI

Nulla di chiaro, insomma, in Friuli Venezia Giulia, mentre nel vicino Veneto il governatore Luca Zaia ha apertamente sostenuto che «per il settore giochi bisogna ripartire, la situazione è pesante a livello occupazionale». Il tutto mentre si avvicina la data del 3 agosto, quando in regione è previsto l'obbligo di rimuovere gli apparecchi da gioco lecito e il settore non intende rimanere alla finestra a guardare. «Vista l'imminente data che prevede l'espulsione del gioco legale da molti locali pubblici già in forte difficoltà, stiamo organizzando assieme alle associazioni di categoria una manifestazione di protesta a Trieste per primi giorni di luglio, dove saranno presenti centinaia di esercenti in difesa del nostro lavoro e della nostra dignità» afferma Zaghis, ricordando che esistono ancora le 8.000 firme raccolte attraverso i dipendenti delle aziende coinvolte e degli esercenti «per chiedere come già fatto da altre regioni di adeguare l'attuale norma Regionale, in attesa di una legge nazionale che disciplini in modo uniforme la materia su tutto il territorio italiano e nel contempo garantisca a tutte le attività interessate dall'applicazione della normativa citata di protrarre le attuali operatività in campo di gioco, principali e complementari, sino al termine delle concessioni in virtù delle quali sono state autorizzate, tutelando inoltre gli investimenti sostenuti per gli acquisti degli avviamenti commerciali».

GRATTARE LA SORTE

Mentre le macchinette sono ancora spente, durante il lock down i gratta&vinci hanno fatto registrate un incremento di circa il 30% e chi ha desiderato continuare a spendere nel gioco, tutto sommato ha potuto farlo. E se di introiti si parla, vale la pena ricordare, post emergenza Covid, l'emendamento al Dl fiscale presentato verso fine anno dai deputati forzisti Sandra Savino e Roberto Novelli, che chiedevano per la Regione Fvg di trattenere una parte del gettito erariale sui giochi «nel limite di 15 milioni di euro», soldi da destinare magari alle aziende sanitarie. «Ora conclude Zaghis - a chi ci attacca per la nostra attività, voglio ricordare che noi raccogliamo e lavoriamo per conto di uno Stato che ci ha dato delle regole che rispettiamo. Non neghiamo che con il gioco si possano sviluppare fenomeni di dipendenza, che comunque vanno seguiti e curati degli enti preposti precisa - tant'è che lo scorso 22 maggio la giunta regionale con la delibera 728 ha rinnovato la spesa di oltre 2 milioni di euro per la cura delle malattie legate al gioco che, ricordo, derivano da tutte le forme di gioco offerte dallo Stato. E voglio anche ricordare che la dipendenza da gioco, come riconosciuto dall'Istituto superiore di sanità, è all'ottavo posto tra le dipendenze; purtroppo riscontriamo un accanimento solo verso questo settore». Ora la palla passa al consiglio regionale che si esprimerà in questi giorni su un tema che continua ad apparire spinoso tanto per la politica, quanto agli occhi dell'opinione pubblica.

Lisa Zancaner

