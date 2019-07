CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Con i rinvii a giudizio (e un patteggiamento) decisi ieri entra nel vivo il processo per fatti di bracconaggio e ipotesi in materia di armi contestati a vario titolo agli accusati, per più episodi, in un arco di più anni tra il 2013 e il 2016. Un caso finito sotto i riflettori mediatici con un certo clamore. Come ricordano le parti civili (figuravano come parti offese la Riserva di caccia di Venzone e quella di Pontebba, assistite dall'avvocato Giulia Klavora di Udine, il Parco naturale delle Prealpi Giulie, rappresentato dallo...