IL CASOUDINE Cinquemila volantini pronti ad essere distribuiti fra i cittadini di Campoformido e dintorni. E una petizione che sarà avviata quanto prima. La minoranza, capitanata dall'ex sindaco Monica Bartolini, va all'attacco sulla rotonda progettata sulla statale 13, all'incrocio con la provinciale 89, per snellire il traffico in un punto ritenuto «il più pericoloso del nostro territorio», grazie ai soldi promessi dal Cipe ma non ancora stanziati. Nel comune alle porte di Udine la polemica si fa rovente. E c'è spazio anche per un...