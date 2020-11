IL CASO

UDINE (cdm) I prefetti fanno chiarezza sulle possibili eccezioni per gli spostamenti fra comuni (vietati in zona arancione). Ed è subito rivolta. Gli artigiani (parrucchieri, estetisti e tatuatori in prima linea) dimostrano di non aver affatto gradito le risposte ricevute dal commissario di Governo Valerio Valenti (e condivise con i colleghi), in linea con le indicazioni fornite dal prefetto di Udine Angelo Ciuni. Intanto i sindacati del commercio lamentano il fatto che «diverse catene» friulane mandino ai loro clienti dei messaggi che potrebbero risultare «fuorvianti», sulla possibilità di fare shopping in un altro comune.

LE REGOLE

Ci si sposta solo se un servizio non c'è nel proprio comune e, se proprio si deve, si può andare solo nella cittadina confinante. Lo stesso ragionamento vale anche per avere un'offerta più vantaggiosa. Questa la risposta fornita da Valenti alle categorie. E nello stesso solco le «linee orientative condivise fra tutte le Prefetture» del Fvg fornite dal prefetto di Udine Ciuni a Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confapi, Cciaa e sindacati. «Abbiamo voluto dare una linea unica - spiega Ciuni - almeno in Fvg,. È importante che non ci siano problemi per la gente». Il Dpcm prevede infatti il divieto di ogni spostamento fuori comune di residenza, domicilio o abitazione, a parte quelli giustificati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Per quest'ultima locuzione, chiarisce la linea condivisa dai Prefetti, «si ritiene che le valutazioni non possano prescindere dal dato letterale della norma e che eventuali interpretazioni eccessivamente estensive (quali il recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta o perché si intenda fruire delle prestazioni del centro estetico o del salone-parrucchiere di fiducia) finirebbero con lo svilire l'efficacia reale delle disposizioni in commento rispetto alle finalità per le quali sono state previste». Inoltre, «si ritiene che una eventuale risposta che possa superare la limitazione posta dalla norma richiamata non possa che prescindere da una valutazione oggettiva e non soggettiva della esigenza che sta a giustificazione dello spostamento. Per tali ragioni e nell'ottica dell'utilizzo del buon senso, le deroghe al divieto» di spostarsi fra comuni «per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, devono essere considerate giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web)». In caso di assenza di un servizio nel proprio comune o di dimostrata non convenienza economica, concede Ciuni, si potrà andare «ma solo in un comune confinante».

COMMERCIO

Intanto, la Filcams Cgil per bocca di Francesco Buonopane lamenta che «stanno arrivando numerosi messaggi ai clienti di molte catene del commercio in cui si dice che si può tranquillamente andare da un comune all'altro senza specificare che si può andare da un comune all'altro purché il comune altro rispetto alla propria residenza sia contiguo». Informazioni a metà «rischiano di creare una distorsione». Da qui l'invito ai negozi a essere precisi. Buonopane apprezza i chiarimenti in tal senso pubblicati da Confcommercio: «Bene che abbiano precisato il messaggio».

«PreghiamoValenti di rivedere la sua posizione», chiedono i consiglieri regionali del M5S, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, dopo la risposta negativa alla domanda di Confartigianato sulla possibilità di spostarsi dal proprio Comune per andare da parrucchieri e estetisti. Anche il componente della Paritetica Salvatore Spitaleri rileva che «dovrebbe esserci un punto di equilibrio tra chi dice che la valutazione sulle zone deve essere di natura politica e chi interpreta le norme in forma più restrittiva di quanto siano, soprattutto se gli interpreti sono Istituzioni».

