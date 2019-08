CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Basta litigi: la maggioranza deve essere compatta. È un richiamo all'unità e alla coesione quello che il governatore Massimiliano Fedriga ha lanciato in queste ultime ore nel corso di un vertice convocato alla svelta a Udine alle forze politiche di coalizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Progetto Fvg/Autonomia responsabile). In caso contrario, stando alle indiscrezioni, avrebbe persino minacciato di lasciare la Regione e, come dice il detto popolare, tutte le strade portano a Roma soprattutto in questo momento. Al...