UDINE Attacchi di panico e disturbi d'ansia. È la pesante zavorra con cui si sono ripresentati in classe alcuni ragazzi delle superiori, dopo il lungo periodo trascorso lontano dai banchi e dai loro compagni e professori. A dirlo, Evgenia Gasteratou, che segue come psicologa alunni di quasi tutti i gradi di istruzione a Udine e dintorni, dalle elementari alle medie alle superiori.

«La didattica a distanza - dice l'esperta della psiche - ha fatto sì che i ragazzi si chiudessero in se stessi e diventassero più difficili da raggiungere». E i nodi da sciogliere si sono ingarbugliati molto di più. Come spiega l'esperta, «oggi i ragazzi non portano più, come dico io, robe frivole. Non mi dicono mi sono innamorato o ho litigato, ma portano solo cose importanti». Se «già prima» della Dad e della pandemia qualcuno combatteva con disturbi del comportamento alimentare, purtroppo non rari fra gli adolescenti, «adesso, soprattutto alle superiori, ho notato un aumento degli attacchi di panico e dei disturbi legati all'ansia». Secondo la psicologa, «la Dad ha peggiorato molto la situazione. Si vede molto anche dalle richieste che portano e dai problemi che ci sottopongono». Durante il lungo periodo di latitanza dai banchi per decreto, «continuavo a sentirli sulle piattaforme on line. Ma è molto difficile che i ragazzi parlino con lo psicologo quando sono a casa, perché ci sono i genitori. Loro preferiscono il colloquio in presenza»

Secondo Gasteratou, «il ministero ha fatto una gran cosa decidendo che elementari e medie continuassero a fare le lezioni in presenza. Noi psicologi ne abbiamo visto i risultati. I bambini più piccoli hanno sofferto di meno della situazione e stanno meglio. Devono stare in compagnia. Purtroppo, per gli adolescenti che sono stati lontani dalle loro classi abbiamo visto i risultati negativi». Ma il lavoro dei professionisti della psiche, che ora sono stati arruolati in un progetto ministeriale su larga scala per entrare in punta di piedi nelle scuole e riparare quello che è andato storto, non riguarda solo i ragazzi più grandi. «Nelle elementari e nelle medie facciamo varie attività, anche in classe. Nei licei e alle medie vediamo anche gli studenti in colloqui individuali». Inoltre, «faccio anche supporto ai docenti. Li vedo molto provati. Non è facile essere un professore in questo periodo, sempre con un computer sotto mano, correndo da una Dad ad un'aula in presenza», aggiunge la psicologa.

I numeri precisi del progetto che ha portato i professionisti della psiche dentro le scuole del Friuli «li ha solo il ministero, che sta gestendo i bandi. All'Ordine degli psicologi arrivano solo le copie degli avvisi che le scuole ci inviano. Ma riteniamo che almeno due terzi delle scuole abbiano aderito», chiarisce Valentina Segato, che con il collega Iztok Speti sta seguendo, per l'Ordine degli psicologi Fvg, il progetto per aiutare nel rientro in classe alunni e insegnanti ai tempi del covid. Non solo sportello, ma anche interventi del cosiddetto tempo del cerchio e momenti di dialogo con gli insegnanti, oltre all'educazione psicoemotiva delle classi. «Crediamo che in questa fase delicata si debba dedicare tempo al confronto e all'ascolto in quanto non si può di certo immaginare un ritorno alla normalità come se ci fosse una cesura fra il prima e il dopo». In punta di piedi, assicurano, gli psicologi aiuteranno chi ha vissuto un lutto o chi ha fatto i conti con la quarantena, con i conflitti maturati dentro casa, che la pandemia ha acuito, o con le patologie dei genitori.

