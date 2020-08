IL CASO

UDINE Ancora profughi a ridosso dei binari in provincia di Udine. Un gruppo di migranti è stato avvistato ieri mattina fra Udine Parco e Manzano e subito è scattato l'allarme, con l'attivazione della Polfer. Risultato? Quasi due ore e mezza di passione per i viaggiatori. Circolazione bloccata del tutto per oltre un'ora, dalle 7.40 alle 8.45, e poi dopo il nulla osta della Polfer, treni a singhiozzo con velocità ridotta fino alle 10.

L'EPISODIO

La prima segnalazione è arrivata con il treno 20953: «Il personale viaggiante ha segnalato la presenza di migranti fra Udine Parco e Manzano». Subito, come da prassi, è stata avvisata la sala operativa, che ha dato la «marcia a vista» per evitare che qualcuno potesse farsi male. Poi, è arrivato il blocco totale. «Il 33644 si è fermato a Buttrio alle 7.20». Il personale di quel treno «ha riferito di vederli davanti al treno fermo a Buttrio e successivamente di averli visti incamminarsi verso Udine». Poi sono stati rintracciati a Pradamano. I viaggiatori che erano a bordo del 33644 sono stati trasferiti su un bus per Udine, mentre a 5 passeggeri è stato pagato un taxi per arrivare a Tarvisio. Altri passeggeri (in totale qualche decina, fa sapere Fs) sono stati riprotetti su bus da Udine a monfalcone e da San Giovanni a Udine. Come spiega Rfi, il traffico è stato sospeso dalle 7.40 a causa della presenza di estranei sulla sede ferroviaria ed è stato richiesto l'intervento della Polfer. Dalle 8.45 è arrivato il nulla osta alla ripresa della circolazione, ma sempre con riduzione della velocità, mentre era in corso l'intervento per individuare i migranti. Alla fine, a quanto fa sapere la società ferroviaria, «dalle 10 è ripresa gradualmente la regolare circolazione». Coinvolti «l'Intercity Roma-Trieste e sei treni regionali con ritardi fino a 90 minuti». Il 21001 è transitato con prescrizioni sul binario dispari. Il 2443 è stato soppresso da Udine a Cormons e il 2444 da San Giovanni al capoluogo.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che accade. A fine luglio erano stati i comitati pendolari a segnalare come la presenza di migranti della rotta balcanica a ridosso dei binari fosse diventata ormai «una triste abitudine». L'ultimo episodio, spiega Andrea Palese del comitato Alto Friuli, risale al 19 agosto, tre giorni prima, fra San Giovanni al Natisone e Udine Parco. Nella segnalazione della società ferroviaria sempre la stessa motivazione: «presenza di estranei sulla linea ferroviaria». In quel caso, sono stati interessati un Monfalcone-Carnia, che ha preso 38 minuti di ritardo, e un Udine-Gorizia, arrivato con 23 minuti e mezzo di sforamento. «Oltre ai casi ufficiali ce ne sono anche altri in cui il personale fa miracoli. Ormai è diventato un problema. Scaricano i profughi della rotta balcanica sempre nelle stesse zone: Manzano, San Giovanni, Cormons. Ci vorrebbero più controlli della Polfer. Poi, visto che arriva il ministro Lamorgese in Friuli, sarà un tema da portare al tavolo del ministro», dice Palese. I precedenti episodi di migranti sui binari raccolti nel dossier dei pendolari riguardano il 18 giugno (ritardi fino a 30 minuti sulla Cormons-Gorizia), il 18 luglio (tratto bloccato fra Udine e San Giovanni al Natisone, con treni in ritardo tra i 20 e i 55 minuti), il 23 luglio (un'anormalità di 50 minuti fra Cormons e Gorizia, con ritardi fra i 23 e i 38 minuti e un convoglio autosostituito).

IL PREFETTO

Ma per i migranti l'emergenza maggiore riguarda gli spazi. Il prefetto Angelo Ciuni ieri si è sfogato: «Nessuno ci aiuta, cominciamo a dirlo». Il risultato è che a ieri pomeriggio per una ventina di migranti sembrava che il destino, temporaneo, fosse quello di dormire su un bus. «Da venerdì sera a stamattina (ieri ndr) - diceva Ciuni - sono stati rintracciati 23 profughi di cui 2 minori». Tolti i minorenni, «che troveranno una sistemazione», ieri verso le 16, i maggiorenni erano «ancora sul pullman. Non abbiamo posti dove portarli. Nessuno ce li dà. Se non li troviamo, dormiranno in bus, a meno che nel frattempo non si trovi una soluzione a Trieste o a Gorizia. Se non si trova, restano in pullman. Una situazione dolorosissima. Ma si troverà una soluzione prima o poi», diceva il prefetto. Off limits la Cavarzerani, almeno fino a quando resterà zona rossa. L'idea di creare dei compartimenti dentro la caserma per la quarantena covid c'è, ma non si fa dall'oggi al domani. «Una volta scaduta la zona rossa, bisognerà fare il lavoro e ci vorrà del tempo. Nel frattempo dubito che il flusso dei migranti si fermerà e i problemi aumenteranno».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA