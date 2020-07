IL CASO

UDINE Altri sessanta migranti rintracciati che portano il bilancio complessivo da inizio luglio a oltre 300 persone accolte nel solo Friuli. Numeri di vera e proprio emergenza che rischiano di portare al collasso le strutture attualmente individuate per gestire l'accoglienza e allo stesso tempo garantire le misure di sicurezza relative al covid-19.

GLI ULTIMI DUE GRUPPI

Gli ultimi in ordine di tempo fermati sono i due gruppi di richiedenti asilo segnalati all'alba alle porte di Udine. Il primo gruppo, composto da una cinquantina di persone, tutti cittadini afghani e pakistani, è stato individuato lungo la strada regionale 56 a Lovaria, in comune di Premariacco. Sul posto i Guardia di Finanza, Polizia locale e Carabinieri. Altri sette richiedenti asilo sono stati rintracciati, dopo la segnalazione di un passante, nella zona di Paparotti. I cittadini stranieri, dopo le pratiche di riconoscimento in Questura, sono stati indirizzati nelle strutture di accoglienza dove trascorreranno la quarantena anti-Covid-19. Tutti i rintracci riguardano migranti in arrivo dalla rotta balcanica, così come registrato negli scorsi fine settimana, con ondate di 50-60 clandestini scaricati a bordo strada da camion o furgoni che poi fanno perdere le loro tracce.

IL CASO PRADAMANO

Tra i comuni più soggetti ai rintracci, oltre al capoluogo friulano, c'è sicuramente Pradamano. La comitiva individuata ieri mattina, rintracciata vicino alla rotonda di Lovaria, è stata notata da un finanziere che si stava recando a Udine per entrare in servizio. Tre i minorenni presenti nei due gruppetti e dai racconti è stato confermato che il loro tragitto ha percorso la classica rotta tra i paesi dell'ex Jugoslavia, a piedi fino in Bosnia, poi il trasporto in mezzi pesanti per eludere i controlli alle frontiere. Il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, dopo essersi confrontato con il prefetto di Udine Angelo Ciuni, attraverso la Polizia locale ha supportato i richiedenti asilo fornendo acqua e generi alimentari. È emersa la necessità di implementare le telecamere di videosorveglianza lungo le arterie del territorio anche se i passeur scelgono molto spesso aree isolate di campagna per eludere i controlli. Dopo tutte le necessarie procedure di identificazione in Questura a Udine c'è stato il trasferimento presso l'ex seminario di Castellerio in comune di Pagnacco dove è stato effettuato il triage per la successiva quarantena.

STRUTTURE SATURE

I numeri crescono e preoccupano in Friuli: la Caserma Meloni a Tarvisio, l'ex seminario di Castellerio e la foresteria del Castello di Tricesimo hanno esaurito o stanno terminando i posti a disposizione. Presso la struttura della Val Canale sono 25 i richiedenti asilo ospitati, il massimo della capienza; a Tricesimo sono 36 mentre nell'ex centro messo a disposizione dalla Curia friulano, ai 16 già presenti, si aggiungono quelli accolti ieri, sono state allestite due tende da parte della Croce Rossa Italiana per effettuare i controlli sanitari e viene garantito dalle Forze dell'Ordine il presidio richiesta dall'amministrazione comunale.

L'EX CAVARZERANI

A distanza di una settimana dalla firma dell'ordinanza che ha decretato l'ex Caserma Cavarzerani zona rossa, ieri il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'assessore Alessandro Ciani hanno fatto visita alla struttura. Il perimetro della ex caserma che è tornata ad accogliere circa 500 persone, è stato bonificato dalle piante infestanti, per una piena visibilità da parte della vigilanza armata, presente sulle 24 ore. Saranno inoltre installate telecamere e potenziata l'illuminazione. Attiva pure una Unità mobile operativa sempre presente nel piazzale, di raccordo tra le forze dell'ordine. «La situazione è di doppia emergenza - ha detto il primo cittadino -. Per i continui arrivi e per il rischio Covid19. Il Governo deve rendersi conto che non c'è solo Lampedusa. I migranti vanno respinti ai confini; non abbiamo più spazi per la loro accoglienza». Proprio ieri il ministro Lamorgese ha aperto all'utilizzo dell'Esercito per rafforzare l'attività di controllo sui centri per migranti, a breve, ha spiegato, verranno inviati i militari dell'operazione Strade sicure.

