IL CASO

UDINE Al Pronto soccorso di Udine, ieri pomeriggio, è stata un'escalation, con un boom di accessi mai visto prima. Intorno alle 16.30, 86 pazienti in carico (fra covid e non covid, in attesa e in trattamento), saliti intorno alle 18 a 96 e verso l'ora di cena a 98, per poi traguardare intorno alle 20 i «cento pazienti in carico, di cui 35 covid e 5-6 ventilati», come risultava a Massimo Vidotto, segretario Rsu AsuFc. «Una cosa mai vista prima», secondo il sindacalista. E anche il direttore medico di presidio Luca Lattuada conferma: «Si è raggiunto uno dei punti più alti della terza ondata». La coda di ambulanze vista il 30 novembre, con numeri così, «è un rischio concreto», non si nasconde Lattuada. Nell'area di emergenza, sotto la guida del direttore Mario Calci, ieri, la maxi-ondata è stata affrontata con fatica e impegno. Come sempre.

SPAZI

Già la sera prima, a quanto risulta a Vidotto «i pazienti covid in carico all'area di emergenza erano 45, una decina dei quali ventilati». Tanto che «con i reperibili della notte hanno dovuto allestire quattro posti per i pazienti intubati al padiglione 4». D'altronde, «da una decina di giorni siamo in estrema sofferenza». Con un accesso a rullo continuo di pazienti e letti che, come si svuotano, si riempiono, i reparti di prima emergenza sono di nuovo in debito di ossigeno. «È l'effetto delle varianti. L'incremento dei contagi - dice il direttore generale di AsuFc Massimo Braganti - sta cominciando a rimetterci in affanno. Stiamo riattivando una serie di posti letto. Stiamo cercando di ridare spazio riattivando anche l'accordo con il Policlinico Città di Udine» che nel 2020 aveva accolto una cinquantina di pazienti non covid del Santa Maria. «Stiamo cercando di attivare fino ai livelli che avevamo a novembre, con una cinquantina di posti. Abbiamo già iniziato a portare un reparto in viale Venezia, per permettere al Pronto soccorso di utilizzare posti puliti per i pazienti», dice Braganti. Quanto ai malati colpiti dal virus in modo più grave, «la necessità di semintensiva e intensiva è maggiore rispetto alla prima e alla seconda ondata. Il virus sta cambiando nuovamente e dobbiamo cercare di adattare la nostra organizzazione a questi cambiamenti». La coda di ambulanze vista il 30 novembre davanti al pronto soccorso, ricorda Braganti, «è stata frutto di una serie di concause. La pressione c'è, ma non è la prima volta che accade - diceva nel pomeriggio - ci sono già state due o tre situazioni in passato di pressione importante e continua. Per questo abbiamo dovuto interrompere delle attività a Palmanova e San Daniele». Ancora una volta Braganti invita la popolazione «non solo a comportarsi in modo corretto, ma a mettersi in autoisolamento se deve fare il tampone. In caso di esito positivo, le persone saranno contattate dal dipartimento di Prevenzione, ma siccome ci sono centinaia di casi, se anche passa un giorno o due, intanto inizino la quarantena. Solo così potremo contenere il contagio».

PRESIDIO

Il direttore medico di presidio Lattuada spiega che «in media negli ultimi giorni come AsuFc dobbiamo ricoverare 40-45 pazienti covid al giorno. Numeri che restano alti. Non mi aspetto che diminuiscano almeno finché non faranno effetto le manovre della zona rossa». Lattuada nel pomeriggio confermava che «abbiamo dovuto aprire altri 4 posti per pazienti intubati covid e abbiamo previsto altri due posti per la notte», in caso di emergenza.

Camilla De Mori

