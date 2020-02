IL CASO

UDINE Abbandonati per strada, raccolti dai volontari o lasciati in canile da chi non se la sente più di tenerli in casa. Per i quattrozampe il 2020 appena iniziato è partito davvero male, con un boom di ingressi nelle strutture della regione. Il quadro, lo raccontano i dati raccolti dall'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa), che monitora in tutta Italia un centinaio di centri che accolgono gli animali senza padrone.

I DATI

La lunga coda delle feste ha giocato un ruolo nell'ondata di abbandoni, che si sono registrati anche nel resto d'Italia. Come spiega il presidente dell'associazione, dal 24 dicembre 2019 alla fine di gennaio scorso nei canili monitorati dal sodalizio «in Friuli Venezia Giulia sono entrati 384 cani». In provincia di Udine si sono contati 46 ingressi nelle strutture, mentre nel Pordenonese ce ne sono stati 33. Il maggior numero di accessi, secondo i dati forniti dall'associazione, però, si è registrato in provincia di Trieste, con 56 cani, mentre altri 53 sono entrati nelle strutture dell'Isontino. La differenza, fra questi 188 animali abbandonati e il totale censito dal sodalizio, a quanto chiarisce il presidente, è presto spiegata: quei quasi duecento che restano fuori dal conteggio «sono i cani raccolti dai volontari o lasciati in canile. Il numero per il Friuli si alza in quanto vengono contati anche se solo di passaggio i cuccioli sequestrati alla frontiera che transitano per i canili sanitari della regione, quindi la differenza tiene conto anche di eventuali sequestri fatti in quel periodo o appena prima di Natale a poi registrati successivamente».

INCREMENTO

In ogni caso, il dato degli ingressi, a quanto risulta all'associazione, è in aumento rispetto a quello conteggiato nel gennaio 2019, quando il sodalizio censì in Friuli Venezia Giulia «208 ingressi» nei canili, di cui 32 in provincia di Udine, 21 a Pordenone, 28 a Gorizia e 37 a Trieste.

IN ITALIA

In Italia lo scenario non è più confortante. Secondo il monitoraggio dell'associazione, sono stati 7.654 i cani entrati nel solo mese di gennaio nei cento canili sotto osservazione, a cui vanno aggiunti anche i circa 760 animali entrati nelle strutture nel periodo delle feste natalizie. Il numero dei quattrozampe abbandonati nel giro di quaranta giorni sale così ad oltre 8.400 rispetto ai circa cinquemila dello scorso anno. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di accessi sono state la Sicilia, la Toscana, seguita da Veneto, Emilia, Sardegna e Lazio. In aumento i cani abbandonati davanti ai canili, o portati nelle strutture da chi non riesce più a tenerli in casa per ragioni di salute.

Camilla De Mori

