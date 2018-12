CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTERZO Nel silenzio e nel dolore, piccoli segni della tragedia che si è consumata lontano ma sembra vicinissima. Un mazzo di fiori davanti alla villa di Terzo, che quest'anno, senza la contessa, uccisa nel castello in Austria assieme al marito e al figliastro, non accoglierà come sempre i bambini delle elementari alla fine della scuola. Una mostra rimasta chiusa per lutto ad Aquileia. Anche perché Silvia Folla ieri aveva troppe lacrime per poter accogliere i visitatori dell'esposizione Aquileia crocevia dell'impero, voluta e sostenuta...