SAN GIORGIO DI NOGARO Una ventina di persone soccorse, sette delle quali trasferite in ospedale per accertamenti. Tanta paura nella notte a San Giorgio di Nogaro, in via Enrico Fermi, nella zona industriale, a causa dell'incendio divampato alla Nunki Steel spa, acciaieria specializzata nella lavorazione di lingotti. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte e sul posto si sono precipitate varie squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Cervignano del Friuli, Codroipo e Udine. Il rogo, fortunatamente circoscritto, si sarebbe originato mentre alcuni operai stavano lavorando del materiale ferroso attraverso l'utilizzo di una fiamma ossidrica: da quanto ricostruito, nel momento del taglio, si sarebbe danneggiata una tubatura dalla quale poi si sarebbe sprigionato dello zolfo. La sostanza ha dato luogo ad un incendio di proporzioni limitate, ma il fumo molto acre si è diffuso in tutto lo stabilimento propagandosi anche alla vicina fabbrica della Marcegaglia, dove stavano lavorando una quindicina di persone. L'elemento chimico è molto irritante per occhi e bronchi. Il fuoco ha interessato la zona in cui c'è una cappa e da lì si è poi sviluppata una tale quantità di fumo che ha invaso anche la vicina azienda.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco che tra l'altro erano appena rientrati da un lungo intervento in strada dopo un tamponamento sulla strada regionale ad Aquileia.

Diverse le squadre impegnate, con l'ausilio delle autompompe e di mezzi speciali, in particolare per l'asportazione del fumo. A verificare l'accaduto anche il funzionario di turno, Valmore Venturini e i Carabinieri della Compagnia di Latisana. I pompieri sono stati impegnati fino alle 5 del mattino per mettere in sicurezza le aree delle due aziende interessate dal rogo e dai fumi delle combustioni. Al personale sanitario del 118 che ha raggiunto l'area industriale con più ambulanze, è toccato invece il compito del controllo degli operai con una sospetta intossicazione: delle venti persone soccorse dai paramedici, tredici non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, le altre sette invece sono state accompagnate in diversi ospedali: al San Polo di Monfalcone (le loro condizioni non sono gravi), al pronto soccorso di Latisana (sempre in condizioni non gravi) e, infine, a Jalmicco di Palmanova. In quest'ultima struttura sanitaria sono stati accolti altri tre pazienti, due non gravi e uno le cui condizioni apparivano più preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri alla Nunki Steel - che produce acciai in grado di fare fronte alle esigenze dei principali settori industriali - erano in corso attività di taglio di grandi pezzi di acciaio che, per poter essere avviati alla fusione, dovevano essere ridotti a dimensioni più piccole. Ad un certo punto però, sempre stando ai primi elementi raccolti da pompieri e investigatori, le lance termiche di due operai avrebbero colpito anche un tubo di zolfo, un additivo solitamente utilizzato per agevolare le procedure di fusione. Si tratta di una sostanza irritante per le vie respiratorie. Il fumo che si è sviluppato è stato davvero tantissimo e, inevitabilmente, si è diffuso anche nello stabilimento adiacente.

