IL CASO

SAN DANIELE Il depuratore funziona, non ha mai smesso di funzionare e lo smottamento ha riguardato un terrapieno, si sta già intervenendo. È la sintesi della situazione sul depuratore di Villanova di San Daniele fatta ieri dal sindaco Pietro Valent e dal Cafc che gestisce la struttua, dopo l'allerta lanciata dal consigliere regionale del M5S, Cristian Sergo, a seguito di alcune foto di smottamento fatte circolare sui social. «Sono circolate nella serata di lunedì sui social media alcune immagini sconcertanti di una frana nel depuratore, oggetto di recenti lavori per quasi tre milioni, come ebbero modo di apprezzare i vertici del Cafc, il sindaco Valent e il consigliere regionale Barberio in un sopralluogo all'impianto nel marzo 2019», ha scritto in una nota il consigliere Sergo. Che ha proseguito: «A distanza di oltre dodici ore dalla pubblicazione delle foto ci chiediamo come mai nessuna delle autorità, né tantomeno il gestore, si sia mossa a dire una sola parola su quanto avvenuto». In giornata è arrivata la replica del Cafc, che «rispedisce al mittente ogni tipo di accusa formulata e smentisce tutti gli inutili allarmismi sollevati da qualcuno», e la conferma del sindaco Valent, che ha evidenziato come «sul depuratore non ci sia stata alcuna difficoltà e i tecnici sono al lavoro già da venerdì. La situazione reale è altra rispetto a quella che appare dalle foto: è smottato un terrapieno, ma non ci sono problemi sul depuratore». Il Cafc ricorda le piogge intense nell'area pedemontana nella notte tra il 24 e il 25 settembre, che «hanno determinato all'interno dell'area di Villanova smottamenti sui terrapieni attigui al depuratore. Il depuratore funziona a regime, nessun danno è stato riscontrato ai manufatti dedicati. Gli smottamenti hanno messo in luce i cavidotti elettrici, senza però alcuna interruzione della loro funzionalità. Cafc si è subito attivata per il ripristino e non sono avvenuti sversamenti: non è fuoriuscito alcun liquame dalle vasche in esercizio».

