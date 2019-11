IL CASO REMANZACCO Erano in tre, con il volto travisato, armati di pistola. Si

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOREMANZACCO Erano in tre, con il volto travisato, armati di pistola. Si sono scagliati contro il cassiere, lo hanno spintonato contro il bancone per poi immobilizzarlo e poi hanno arraffato tutto il denaro che c'era, scappando via, probabilmente a bordo di un'auto che li stava aspettando.IL COLPOAd essere presa di mira la scorsa notte, attorno alle ore 3.30, è stata la sala slot Las Vegas di Remanzacco, situata lungo la strada statale 54, accanto alla Pizzeria Al Cardinale. I malviventi, secondo le prime stime fatte, sono riusciti ad...