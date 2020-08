IL CASO

PULFERO Tra le vette e il mare del Friuli Venezia Giulia c'è una terra di mezzo, tanto affascinate quanto dimenticata. È la terra delle Valli del Natisone, ormai ribattezzata dai suoi stessi abitanti una Valle di lacrime, dove il turismo è diventato un miraggio, le opere pubbliche si fermano per tutelare una specie protetta di rana e la promozione di un luogo ricco di natura e storia di fatto non esiste.

Qui scorre il fiume Natisone che dà il nome a queste Valli conformate dal suo bacino, un fiume che tutti i friulani conoscono, o quasi. Gli abitanti raccontano, non senza perplessità, un aneddoto che potrebbe far sorridere. Un giorno, godendosi un pranzo e ammirando lo scorrere dell'acqua verdolina del fiume di fronte al quale si staglia la cima del monte Matajur, simbolo delle Valli e ultima linea di difesa italiana durante la Grande Guerra - un ex assessore regionale chiese il nome «di quel torrente» agli stupiti ristoratori del luogo che, per garbo, non rivelano il nome del politico, nemmeno su insistenza, ma non nascondono, pur sempre con garbo, la trascuratezza verso quei luoghi intrisi di storia a due passi da Caporetto.

IL MALCONTENTO

A dare voce a tanto malcontento è Patrizia Marinig titolare dell'albergo ristorante Alla Trota di Pulfero, un ambiente che se ne sta lì da 100 anni. «Negli ultimi anni qui si lavora nei mesi estivi, mentre d'inverno è un lockdown da anni e non solo perché fa freddo. Manca un richiamo per poter soggiornare da queste parti e qui l'inverno dura da novembre a marzo racconta ma nemmeno d'estate c'è il vero turismo, se non quello degli emigrati che tornano qui d'estate».

Così le Valli continuano a spopolarsi e ad andarsene sono soprattutto i giovani che trovano maggiori possibilità altrove. Il piccolo abitato di Montefosca, ad esempio, contava 600 residenti, oggi sono rimasti in 30. «Un tempo qui c'era anche la scuola e diversi bar, c'era vita», dice Patrizia senza considerare il bilancio di questo 2020 «che non fa testo perché è una situazione eccezionale», ma che comunque ha tolto quel po' di movimento, magari di gruppi di turisti che arrivavano in pullman per godersi le varie feste paesane e caratteristiche e visitare luoghi molto belli come la Grotta di San Giovanni D'Antro, uno dei principali richiami della zona, oggi chiusa causa Covid.

«Molte famiglie sono arrivate da noi per visitare la grotta, una chiusura ridicola. Basta organizzare piccoli gruppi per le visite su prenotazione. Posso capire che il gruppo di speleologi che ha in capo la gestione non voglia prendersi delle responsabilità, ma quelle ce le abbiamo tutti».

CHIUSURE E RITARDI

A pochi passi si trova la Grotta del Calzolaio, ben spiegata da cartelli regionali e sito di grande interesse, peccato che non sia accessibile almeno da un paio d'anni tra tronchi schiantati e erba alta.

Ma qui il vero tasto dolente è la pista ciclabile, un'opera già finanziata che potrebbe dare una boccata d'ossigeno al territorio, visto il passaggio di tanti cicloturisti: «I lavori dovevano iniziare lo scorso anno, ma poi è stato scoperto che nella zona di Stupizza, dove doveva transitare, c'è una specie rara di rana e piante e flora da tutelare e deviare la pista in un'altra zona richiedeva un ulteriore investimento di 10milioni di euro. Quindi si è bloccato tutto nuovamente». Così la rana, con tutto rispetto per l'anfibio, batte il turismo: «Ora pare che ci sia un accordo, ma intanto passano gli anni e tre ne sono già trascorsi - aggiunge Patrizia , ma se parliamo dello spopolamento di una Valle, che potenza può avere una rana per un'intera vallata?».

Eppure qui il cicloturismo è gettonato, anche da parte degli stranieri che amano percorrere strade in mezzo alla natura e gli imprenditori della zona lo sanno, tanto che non mancano i punti di ricarica per le bici elettriche.

LA TROTA SCOMPARSA

Infine c'è la storia, anche questa triste per chi vive di turismo da queste parti, della trota delle Valli. Dieci anni fa la pesca delle trote era un grande richiamo turistico, da marzo a ottobre nei fine settimana arrivavano pescatori anche da altre regioni, dal Veneto, al Trentino all'Emilia Romagna. Oggi, tra piene e scosse di terremoto il fiume ha cambiato la sua conformazione e le trote sono venute a mancare anche perché non venivano seminati gli avannotti. Le piccole trote non ci sono: «Nessuno si è mai interessato a questi cambiamenti, io sono passata da 500 permessi all'anno a zero». E questo dice tutto.

Lisa Zancaner

