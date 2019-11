CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE La pistola d'ordinanza sparita dal cassetto di un brigadiere del Nucleo investigativo di Udine, in circostanze tutte la chiarire, dopo 5 anni è tornata nella disponibilità dell'Arma. Il giallo non è stato ancora risolto, ma l'investigatore a cui era assegnata adesso chiede la restituzione dei 244,31 euro che l'Arma ha preteso per pistola e proiettili (14, compreso quello lasciato come segnale nel cassetto della scrivania). L'ex brigadiere Edi Sanson lo chiede in una lettera indirizzata al generale della Legione, Antonio...