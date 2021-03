Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Iniziata con i ricorsi al giudice tutelare, tesi a impedire che le famiglie più restie imponessero il divieto di vaccinare gli anziani non in grado di decidere per sé stessi, ora la battaglia ai no vax nei luoghi più a rischio diventa totale. Nel Friuli Occidentale, infatti, è iniziata un'offensiva in campo aperto nei confronti degli operatori sanitari che sino ad oggi hanno manifestato l'intenzione di non ricorrere alla...