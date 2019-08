CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLIGNANO Lignano Sabbiadoro si prepara a bissare il Jova Beach Party. Per la seconda data lignanese del tour, in programma domani, mercoledì 28 agosto a partire dalle 16, sull'arenile del Villaggio Bella Italia sono attese tra le 30 e le 35 mila persone. E il dispositivo di sicurezza varato dalla Questura di Udine, ricalcato su quello messo in atto il 6 luglio e limato con qualche rinforzo di unità navali e di personale a terra, è pronto per consentire al pubblico di divertirsi nel miglior modo possibile, come già accaduto nel primo...