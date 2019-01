CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCIVIDALE Aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana all'interno di una stanza dell'appartamento del cividalese in cui abita con la compagna e la figlia minore di lei. La coltivazione è stata scoperta venerdì mattina dalla Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli. L'uomo, un cittadino italiano, è stato arrestato per le ipotesi di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il controllo nell'abitazione dell'uomo è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Cividale,...