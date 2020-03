IL CASO

CANEVA «Sa qual è la cosa brutta di questo momento? È il senso di impotenza di fronte ad un nemico chiamato coronavirus». È sconsolato, affranto. Da poco Luciano Borin, segretario generale della Pro Castello, ha saputo della scomparsa dell'amico Giacomo Casagrande, ex portalettere di Caneva, socio fondatore della pro loco, vinto a 73 anni dal Covid-19. «Se lo conoscevo? Certo e anche molto bene. Ci ha lasciati una grande persona, buona, mai aggressiva e amante della buona compagnia. L'ultima volta lo avevo visto due mesi fa in panificio: aveva scoperto una leucemia, era provato dalla malattia ma convinto di farcela». Luciano è la terza vittima del Covid-19 a Caneva. Prima di lui sono morti Giuseppe Benedet di 72 anni e Leonora Pilla di 80. In paese le persone positive sono 23, 9 delle quali sono ricoverate all'ospedale di Pordenone. Tra queste c'è anche Dina, 67 anni, moglie di Casagrande.

LA PAURA

«La paura c'è afferma Borin e si percepisce nelle persone. Ma non possiamo fare niente: siamo impotenti. E questo fa ancora più male e crea angoscia. Soprattutto tra gli anziani. Li vediamo morire da un giorno all'altro. Quelli più gravi entrano in ospedale e solo i più fortunati, che non hanno già un quadro clinico compromesso, ce la fanno. Se ne stanno andando i migliori, le colonne portanti della comunità. Proprio come Giacomo». Tutti conoscevano Casagrande: aveva lavorato come portalettere, poi come impiegato nell'ufficio postale di Caneva. Nel 1978 era stato tra i soci fondatori della Pro Castello, ma il suo impegno nell'associazionismo locale era andato oltre: «Ha fatto a lungo l'animatore - lo ricorda commosso Borin - ed è stato presidente del coro San Tomaso. Tra le sue passioni c'era il canto, che per lui era un'arte da coltivare giorno dopo giorno. Non potrò mai dimenticare il suo dinamismo, la sua voglia di vivere e quell'entusiasmo in grado di contagiare tutti. Ora resta un senso di grande tristezza: è morto e, in seguito al decreto del Consiglio dei ministri, non potremo neanche dargli l'ultimo saluto».

IL FILO DIRETTO

È pesante l'aria che si respira a Caneva. Dall'inizio dell'epidemia il sindaco Andrea Gava sta seguendo con preoccupazione l'evolversi della situazione. Ogni giorno rischia di trasformarsi in un bollettino di guerra. La voglia di parlare è poca. Gava, al suo secondo mandato da sindaco, trova comunque le parole per tutti. Per tirare su l'animo e per portare qualche messaggio di conforto soprattutto alle persone più anziane. Quelle che, da quando è stato attivato un numero unico al quale risponde dalle 8 alle 20 il vicesindaco Dino Salatin, chiamano ininterrottamente. «Sono persone sole spiega Gava che inizialmente telefonavano per chiedere qualche servizio a domicilio. Ora ci contattano per avere aggiornamenti e, a maggior ragione, per ricevere qualche parola di conforto. Li capiamo, hanno tutta la nostra comprensione ma al momento non possiamo fare nulla per combattere il coronavirus. Se non invitare i cittadini a rimanere nelle loro case, a muoversi sono in caso di estrema necessità. Siamo un territorio piccolo che, purtroppo, deve fare i conti con uno dei più alti numeri di contagi. Ci sono persone terrorizzate, che hanno paura che il focolaio partito marzo da Fratta possa diffondersi». A Caneva sono abituati a rimboccarsi la maniche, a rialzare sempre la testa. Ce la faranno anche questa volta, anche se il prezzo da pagare potrebbe essere alto.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA