Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOARTA TERME Circa 500 giovani, gran parte dei quali assembrati, senza il rispetto delle distanze minime previste dalle normative anti covid e senza mascherine; cartelli assenti e ulteriori accertamenti in corso per valutare le posizioni di alcuni dei ragazzi identificati. Questo il quadro uscito dal blitz effettuato nella notte tra venerdì e sabato in Carnia, presso un circolo sportivo di Arta Terme all'interno del quale era stata...