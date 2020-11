Nella prima ondata di marzo la Carnia si mostrò - escluso il focolaio della Casa di Riposo di Paluzza che portò a oltre una ventina di decessi tra i territori dove il virus aveva attecchito di meno. Ora la diffusione del Coronavirus si sta manifestando con più intensità e sono le scuole il fronte finito sotto la lente, forse dovuto anche agli spostamenti.

Dal 15 ottobre, con i primi casi che hanno interessato Sappada, quasi quotidianamente si ha notizia della positività di diversi alunni: il 22 ottobre due le segnalazioni dall'Istituto comprensivo di Paluzza; a Forni Avoltri l'allerta era partita il 26 ottobre dopo il contagio dell'autista dello scuolabus, i tre plessi del paesino (materna, elementare e media) sono stati chiusi per tre giorni in attesa delle misure di sanificazione ma si è ritenuto di non sottoporre a tampone i 35 alunni e i 10 insegnanti. A seguire altri quattro casi il 27 tra le scuole primarie di Cavazzo Carnico ed Amaro, che a loro volta sono state chiuse precauzionalmente e ancora altri due casi tra Sutrio e Cercivento.

Per quanto riguarda invece le case di riposo, dopo il picco di contagi all'Asp Scrosoppi di Tolmezzo, massima attenzione anche alle strutture di Villa Santina e Ampezzo, dove si sono registrati i primi casi di infezioni tra gli ospiti anziani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA