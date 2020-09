Il PalaCarnera sarà il primo Palasport a prova di Covid. Agli ingressi verranno installati termoscanner forniti dalla friulana Calzavara Spa, attraverso la business unit specializzata in sicurezza Beeup, in grado di rilevare la temperatura corporea.

L'Apu Old Wild West Udine sarà la prima società sportiva a livello nazionale a dotare il proprio palazzetto di un sistema di rilevazione della temperatura estremamente rapido e affidabile, fornito dall'azienda friulana Calzavara, in grado di garantire la massima sicurezza agli spettatori senza gravare sui tempi di attesa agli ingressi. L'obiettivo non è solo rispondere a un'esigenza immediata attualmente la capienza del PalaCarnera è pari circa al 50 per cento, grazie a un'ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia per le società dilettantistiche che prevede numeri decisamente più elevati rispetto altre realtà -, ma definire anche una modalità di accesso all'insegna della totale sicurezza in previsione della riapertura completa dell'impianto friulano (circa 3.500 posti).

Per la fornitura tecnica, la società bianconera ha deciso di affidarsi a Calzavara Spa di Basiliano. Beeup già opera in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aziende pubbliche e private e persino al Senato.

