IL CANTIERE UDINE I lavori di via Aquileia mettono a rischio i posteggi lungo

IL CANTIEREUDINE I lavori di via Aquileia mettono a rischio i posteggi lungo viale Ungheria, almeno per la durata del cantiere. Quando l'intervento di sistemazione della via partirà, infatti, l'intenzione dell'amministrazione è di spostare il percorso degli autobus sulla strada parallela, dove le auto possono attualmente sostare su entrambi i lati di ciascuna carreggiata (e si tratta di stalli molto utilizzati): il transito dei bus e le eventuali fermate, però, potrebbero necessitare di spazi maggiori per consentire la tranquillità nelle...