TOLMEZZO Sarà la Cooperativa Oltre la Sorgente di Rodeano di Rive d'Arcano la nuova affidataria del Canile comprensoriale di Tolmezzo, il più grande dell'Alto Friuli. La Comunità di montagna della Carnia che gestisce il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza veterinaria di animali di affezione vaganti, rinunciati o ricoverati d'autorità, per 42 Comuni dell'Alto Friuli e, per 34 Comuni, le colonie feline dei rispettivi territori. L'Ente gestisce quindi il canile comprensoriale di Tolmezzo e censisce e sterilizza le colonie feline su delega dei singoli Comuni e attraverso le risorse che questi mettono a disposizione per il servizio.

La gestione associata del servizio permette di avere più risorse da utilizzare al meglio attraverso un unico appalto, che ha durata di 4 anni e mezzo. L'importo destinato all'incarico è definito dal Codice degli Appalti come sopra soglia comunitaria, poiché si tratta di una cifra ingente. Questo comporta l'obbligo di procedere con un bando aperto, a cui possono partecipare tutte le ditte che hanno i requisiti necessari (non è possibile quindi ipotizzare un affido diretto). Per poter garantire un servizio qualitativamente buono, si è applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, a differenza del criterio al massimo ribasso, permette alla commissione di dare un punteggio significativo anche alla proposta tecnica delle ditte e non solo all'offerta economica.

Si tratta dunque dello strumento previsto dalla legge per permettere all'ente affidatario di avere il controllo sulla qualità di un servizio, dato che la ditta che si aggiudica l'appalto è obbligata a rispettare quanto ha proposto, a pena di revoca dell'incarico. Nel caso della gestione del canile è stata valutata un'offerta tecnica che aveva un peso di 90 punti su 100 nella valutazione e che prevedeva la presentazione da parte dei concorrenti di un progetto di organizzazione, gestione e sviluppo del servizio. L'offerta economica aveva un peso di 10 punti su 100. La Commissione giudicatrice, nonostante abbia ritenuto migliore l'offerta tecnica presentata dall'attuale gestore, che ha ricevuto un punteggio più alto sulla proposta, ha dovuto sommare a questa il punteggio, che non è arbitrario ma matematico, dato dalle due offerte economiche. Dalla somma delle valutazioni ottenute, l'offerta complessiva presentata dalla Cooperativa Sociale Oltre la Sorgente ha ottenuto il punteggio più alto. La Comunità di montagna della Carnia riconosce l'ottima gestione condotta da Carlo Sanna in questi anni, ma ricorda di essere tenuta al rispetto della normativa, che comporta per importi di questa portata il divieto di invito a procedure dirette per l'affidamento di un appalto.

