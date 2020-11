IMPIANTI SPORTIVI

UDINE (al.pi.) Palazzo D'Aronco e Federcalcio trovano l'accordo per il Campo federale di Sant'Osvaldo. Le linee di indirizzo per la convenzione sono state approvate ieri dalla giunta Fontanini e, prima di diventare effettive, dovranno passare al vaglio del consiglio comunale. «Siamo soddisfatti perché da 25 anni si cercava una risposta a questa situazione e non era mai stata trovata. Questo è accordo virtuoso per la città ha commentato ieri l'assessore allo sport Antonio Falcone - e un unicum a livello nazionale, data la sua durata». Con la convenzione, infatti, l'area sportiva sarà data in comodato d'uso gratuito al Comune di Udine per 25 anni, con possibilità di proroga per ulteriori dieci. Da parte sua, il Municipio si impegna a riqualificare e adeguare l'impianto calcistico di proprietà della Figc e le sue strutture (tra cui spogliatoi e spalti). Lo storico campo di via Giussani è abbandonato dagli anni 90 e già l'anno scorso la giunta, con l'allora assessore Paolo Pizzocaro, aveva avviato il dialogo con la Federazione per il recupero dell'area, ipotizzando una spesa di circa 1milione di euro (ma ai tempi, l'intenzione era di omologarlo per la seria A).

