IL CALENDARIO UDINE È il periodo più atteso dell'anno e non solo dai

IL CALENDARIOUDINE È il periodo più atteso dell'anno e non solo dai bambini. Il Natale quest'anno fa bella mostra in città e al suo ultimo anno di mandato, la giunta Honsell ha deciso di offrire una cartolina natalizia udinese più bella che mai. Anche l'investimento è ben più cospicuo che in passato: 170mila euro 70mila in più del 2016 di cui buona parte è impegnata per il pala-ghiaccio (35mila euro), come il Comune ha definito la pista di pattinaggio che ritorna dopo 10 anni (l'assenza era stata dovuta proprio a «motivi...