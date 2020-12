IL BOLLETTINO

UDINE Resta praticamente inalterato il tasso di contagio in relazione ai tamponi in Friuli Venezia Giulia. Ieri è arrivato all'8,8 (approssimazione per eccesso del dato reale, pari all'8,78 per cento), contro l'8,2 del 29 dicembre. E dopo giorni di risalita, tornano a scendere i ricoveri, sia quelli in Terapia intensiva che - soprattutto - quelli in Area medica. Inoltre è boom di guariti: novecento in sole 24 ore. In regione registrati altri 12 decessi (inclusi i quattro verificatisi alla casa di riposo di Spilimbergo e non ancora annotati dalla Protezione civile), a cui si devono aggiungere sette vittime risalenti al periodo tra il 13 novembre e il 22 dicembre.

I NUMERI

Ieri in Fvg sono stati trovati 828 nuovi contagi su 9.433 tamponi (pari all'8,78%), di cui 1.503 da test rapidi antigenici. Cala l'incidenza dei casi in provincia di Pordenone: nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 133 contagi, mentre nelle ultime settimane i numeri erano stati più elevati. In provincia di Udine 360 nuovi casi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 50.653. I decessi complessivamente ammontano a 1.627, con la seguente suddivisione territoriale: 445 a Trieste, 738 a Udine, 342 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 34.981, i clinicamente guariti salgono a 895, mentre le persone in isolamento sono diminuite e raggiungono quota 10.947.

I DECESSI

Dodici vittime in 24 ore in regione. In provincia di Pordenone, oltre ai decessi registrati a Spilimbergo, sono stati segnalati altri tre morti causati anche dal Covid. A Pravisdomini addio all'ex assessore comunale Giuseppe Colussi (84 anni). In città è morto il 72enne Olivo Tonon, mentre a Brugnera non ce l'ha fatta il 90enne Giuseppe Rosignoni.

IN CORSIA

Dopo giorni di aumento, torna a scendere - seppur di poco - la pressione negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Ieri sono stati segnalati 14 pazienti in meno in Area medica (ora sono 641) e un letto occupato in meno in Rianimazione, dove ora gli spazi occupati sono 59. Parzialmente risolto, grazie ai giorni feriali, il problema legato alle dimissioni verso le strutture intermedie e le Rsa Covid, bloccate a causa del ponte natalizio e dell'assenza dei medici nelle residenze nei giorni festivi.

Nel dettaglio dei dati di ieri sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 48 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 19. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque tecnici, nove infermieri, due medici e otto Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo, un tecnico, sette infermieri, tre medici, un autista e quattro Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un tecnico, un infermiere e tre Oss.

M.A.

