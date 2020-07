IL BOLLETTINO

UDINE Balzo in avanti del dato dei contagi. Dopo settimane di dati molto confortanti e contenuti, ieri il consueto bollettino diffuso dall'amministrazione regionale con i dati dei casi di positività al coronavirus ha consegnato cifre in aumento sensibile se confrontate ai ridotti (se non nulli) numeri dei giorni precedenti.

Secondo le cifre fornite dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, infatti, ieri le persone positive al virus erano 134, con un incremento complessivo di otto casi rispetto al giorno precedente. Sempre due le persone ricoverate in terapia intensiva a Udine, mentre salgono da otto a nove le persone che si trovano assistite da medici e infermieri in altri reparti. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi

I nuovi contagi, in tutta la regione, registrati ieri sono stati 13, otto dei quali, come precisato dalla Regione sono «d'importazione». La gran parte dei nuovi casi di positività al covid-19 riguarda purtroppo la provincia di Udine, dove si concentrano otto nuovi casi su 13 di tutto il Friuli Venezia Giulia. Come fa sapere l'assessore Riccardi, di questi 8 nuovi contagi concentrati in provincia di Udine, la netta maggioranza (sei) sono «di importazione», ovvero collegati a focolai di fuori regione.

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus a ieri risultavano 3.391: 1.412 a Trieste, 1.025 a Udine (erano 1.017 il giorno precedente), 728 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario che è già rientrato nel proprio Paese.

Secondo i dati di ieri, i totalmente guariti ammontano a 2.912, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 111. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

