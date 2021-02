IL BOLLETTINO

PORDENONE Un'altra settimana con un deciso calo dei contagi, ancora più pronunciato rispetto a quello registrato in regione tra il 24 e il 31 gennaio. Tra il 1 febbraio e ieri, infatti, le nuove infezioni comunicate dal sistema di Protezione civile sono stati 2.578, mentre nei sette giorni precedenti erano stati 3.196. La discesa raggiunge il 19,5 per cento su base settimanale, uno dei migliori risultati dall'inizio dell'anno nonostante il passaggio in zona gialla.

Al calo visibile dei contagi si è accompagnata anche la discesa dei ricoveri in Area medica, con i reparti che partivano da un'occupazione del 46 per cento e hanno chiuso la settimana al 41 per cento, un punto al di sopra della soglia di sicurezza. Stabili e alte, invece, le Terapie intensive, con il 36 per cento di letti occupati e ben oltre la soglia critica del 30 per cento fissata dal ministero della Salute.

I DATI DI IERI

Come accade in corrispondenza di ogni giorno festivo, ieri il tasso di contagio sui tamponi si è rialzato al 6 per cento. Ciò succede perché cala il numero di test (ieri sono stati 4.696) e di conseguenza vengono esaminati quasi solo casi sospetti o contatti di pazienti positivi. I contagi ieri sono stati 285 (221 da tampone molecolare, 64 da test rapido), 50 dei quali in provincia di Pordenone. I totalmente guariti sono 55.091, i clinicamente guariti salgono a 1.673, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 10.203. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.112 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.868 a Trieste, 31.162 a Udine, 15.884 a Pordenone, 8.362 a Gorizia e 836 da fuori regione. Ieri nuovo calo dei ricoveri in Area medica, che ora sono 521 (12 in meno di sabato), mentre restano stabili a 63 pazienti le Terapie intensive. Intanto sono stati validati e debutteranno in un mese i nuovi test rapidi salivari brevettati in Fvg da Biopharma.

I DECESSI

In calo il bilancio delle vittime. Ieri la Regione ha segnalato 14 decessi, tra cui uno pregresso: si tratta di un 62enne di Aviano morto a domicilio. In provincia due nuove vittima - l'88enne di Pordenone Guido Poletto e lla 94enne Olga Lenardo- mentre la Regione ha registrato anche il decesso dell'82enne maniaghese Arnaldo Fratta, comunicato però già nell'edizione di ieri. I decessi complessivamente ammontano a 2.561, con la seguente suddivisione territoriale: 587 a Trieste, 1.247 a Udine, 558 a Pordenone e 169 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati di ieri sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 2. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

NEGLI OSPEDALI

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di tre infermieri e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e un operatore socio sanitario.

