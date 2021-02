IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Tornano a crescere i tamponi analizzati nelle 24 ore ma il contagio rimane basso. Ed è un'ottima notizia per la regione. Ieri, infatti, il tasso sui test è sceso al 4,1 per cento, uno dei dati più bassi visti di recente.

I nuovi casi sono stati 271 (184 da tampone molecolare, 87 da test rapido), 78 dei quali nel Pordenonese e 140 in provincia di Udine. Il tutto su 6.579 tamponi in totale. I totalmente guariti sono 55.658, i clinicamente guariti salgono a 1.706, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 9.979. Per la prima volta da mesi gli isolati scendono sotto quota 10mila. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.515 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.928 a Trieste, 31.361 a Udine, 15.972 a Pordenone, 8.412 a Gorizia e 842 da fuori regione.

Come specificato nell'articolo in alto, scendono i ricoveri in Area medica e si alzano leggermente quelli in Terapia intensiva.

I DECESSI

In netto calo anche il dato giornaliero delle vittime, che ieri sono state dieci. Sette i decessi in provincia di Udine e uno soltanto in provincia di Pordenone. A Sacile non ce l'ha fatta l'89enne Tersillo Bozza. Era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

IL RESOCONTO

Ieri nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre non sono stati rilevati casi di positività tra gli operatori sanitari attivi all'interno delle stesse strutture. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un assistente tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e di un infermiere. Nelle comunità già vaccinate, quindi, si conferma il dato che vede i contagi praticamente azzerati.

