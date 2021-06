Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Torna a quota 0,8 per cento, in Friuli Venezia Giulia, il tasso di contagio registrato in relazione ai tamponi effettuati sul territorio nelle ultime 24 ore. Si tratta dello stesso dato di martedì. In tutta la regione, infatti, sono stati rintracciati 42 nuovi casi di coronavirus, 12 dei quali in provincia di Pordenone e 13 in provincia di Udine. Si tratta perlopiù di residui del periodo scolastico, dal...