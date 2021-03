IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Cala il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, ma i numeri assoluti restano alti. È un fenomeno che si verifica spesso il martedì, quando ai tamponi sui casi sospetti si aggiungono quelli figli delle attività ordinarie di screening, ad esempio negli ospedali e nei luoghi a rischio. Ieri l'incidenza sui test è passata dall'11 al 6,5 per cento. In regione sono stati trovati 598 casi su 9.178 test, tra molecolari e rapidi. Sempre molto alto il livello del contagio in provincia di Udine, con 401 nuovi positivi. Ma sono in rialzo anche i numeri del Pordenonese, con 81 contagi. I totalmente guariti sono 64.354, i clinicamente guariti 2.255, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 11.672.

IN CORSIA

Continua la corsa dei ricoveri, che aumentano sia in Terapia intensiva che in Area Medica. Nelle Medicine ci sono 478 persone, mentre nelle Rianimazioni i pazienti sono 60, due in più rispetto a lunedì.

I DECESSI

Quattordici i decessi comunicati dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore, sei dei quali in provincia di Udine. Due le vittime nel Pordenonese. Ad Azzano Decimo non ce l'ha fatta il 74enne Paolino Sartor, la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia nell'edizione di Pordenone, così come quella dell'avianese 86enne Luciano Dell'Angela Rigo, storico gestore del Bornass di Piancavallo.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati due casi di positività al virus tra le persone ospitate nelle strutture regionali e due tra gli operatori sanitari. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, cinque infermieri e un autista; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ausiliario e due infermieri; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere che aveva ricevuto solo la prima dose del vaccino e un operatore socio sanitario.

