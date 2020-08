IL BOLLETTINO

PORDENONE Dieci migranti positivi, nove a Trieste e uno a Udine, tutti rintracciati in seguito agli arrivi - che proseguono - dalla Rotta balcanica. Altri cinque contagi legati al focolaio delle discoteche di Lignano Sabbiadoro. Nove casi legati ai rientri in regione dei cittadini originari di Paesi quali Bosnia Erzegovina, Kosovo, Albania e Romania. Ancora quattro contagi a Sequals nel gruppo di lavoratori rumeni già toccato dal virus. E ancora un paio di tamponi positivi in seguito allo screening rivolto a chi ritorna dalle vacanze all'estero, soprattutto in Croazia. È il quadro, non esaustivo ma statisticamente rilevante, del più importante aumento giornaliero di contagi dalla fine del lockdown. Ieri in regione sono stati registrati 36 nuovi contagi. Non accadeva da aprile. Rispetto ad aprile, però, all'aumento dei contagi ora non fa seguito l'incremento dei ricoveri. Anzi, ieri è stato estubato e trasferito in un reparto non intensivo, anche uno dei due cittadini casarsesi di origine albanese che si trovava in Rianimazione a Udine. A fronte di un picco di contagi, quindi, si è assistito a un calo delle Terapie intensive, che ora registrano solo due letti occupati.

IL QUADRO

Un contagio senza ospedalizzazione, figlio di una ricerca diversa, che punta più sui giovani asintomatici che sui bersagli del passato. Anche ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati tanti tamponi: per la precisione 3.158 su tutto il territorio. A conti fatti, quindi, è risultato positivo poco più dell'1 per cento del campione testato nelle ultime 24 ore. A far registrare l'aumento maggiore è stata la provincia di Pordenone, con 15 nuovi positivi. Seguono Trieste e Udine con 10 positivi a testa. Il resto dei tamponi fa riferimento a Gorizia. Nel Friuli Occidentale, oltre che a Sequals, sono stati segnalati contagi a Pasiano (quattro), Prata, Sacile, Pordenone, Azzano e Chions. Pesa di più, invece, il dato relativo ai rientri dai Paesi dell'Est, che solo ieri ha partorito nove contagi in regione. È però necessario specificare un dettaglio: in diversi casi si è trattato di persone già in quarantena, che una volta effettuato il tampone di controllo sono risultate positive. Prosegue anche l'attività di controllo sui ritorni dalle vacanze: segnalati contagi riferiti alla Croazia ma anche uno a Gallipoli, in Salento.

RICHIEDENTI ASILO

La giornata di ieri è stata segnata anche dalla positività di nove migranti rintracciati in provincia di Trieste e di un decimo in provincia di Udine. Anche quello legato ai richiedenti asilo positivi al Coronavirus è un trend in aumento negli ultimi giorni. Tutti i migranti positivi sono stati isolati nelle strutture della regione.

L'ANALISI

Anche il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha posto l'accento sulla poca pressione esercitata dal contagio sul sistema ospedaliero. «Trentasei nuovi positivi non sono pochi - ha spiegato - ma per ora non vediamo gli stessi effetti di marzo e aprile. Non c'è una corrispondenza tra i contagi e i ricoveri ospedalieri. I focolai li conosciamo e li tracciamo».

LA SINTESI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 254 (24 più di giovedì, 65 in provincia di Pordenone). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). I totalmente guariti ammontano a 2.981, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 232. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

