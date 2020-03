IL BLOCCO

LIGNANO Una passeggiata a Lignano? Scordatevelo. L'ingresso sarà vietato. Una settimana fa Sabbiadoro e Pineta sono stati presi d'assalto, come fosse Ferragosto, nonostante i divieti per contenere la diffusione del coronavirus. Per evitare nuove ondate di visitatori, il sindaco Luca Fanotto ha preso provvedimenti, gli stessi che erano arrivati nel primo pomeriggio di domenica scorsa, quando oramai i locali aperti erano stati presi d'assalto. «L'obiettivo di tutti è quello di prevenire e contrastare il diffondersi del coronavirus - dice Fanotto - dobbiamo pertanto attenerci scrupolosamente alle indicazioni contenute nei numerosi provvedimenti adottati dal Governo, che hanno fortemente limitato la nostra libertà di circolazione.

All'ingresso di Lignano sono stati predisposti, anche di concerto con la Questura di Udine, numerosi controlli. Come sindaco di Lignano non avrei mai immaginato di dover invitare tutti, anche i nostri estimatori, a rimanere a casa, in quanto solo così facendo possiamo sperare di superare questa situazione di emergenza e tornare velocemente alla normalità». Il sindaco ricorda che si può uscire di casa solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per l'acquisto di beni di prima necessità. «Questo sacrificio non è niente rispetto a quello che ha dovuto sopportare la nostra gente dopo la guerra o nel post terremoto - aggiunge - Dobbiamo essere fiduciosi, non dobbiamo abbatterci, la stagione non è ancora perduta. Dobbiamo credere nelle nostre capacità, nel nostro equilibrio e nel nostro senso di responsabilità per affrontare positivamente il futuro e superare anche tutto questo».

Ormai da alcuni giorni la Polizia locale sta organizzando posti di controllo all'ingresso di Lignano e nel resto della cittadina. Anche Carabinieri e Guardia di Finanza intimano l'alt: giorno e notte, finché non sarà conclusa l'emergenza. Quindi Lignano attualmente è una città blindata e lo rimarrà, da quanto fanno sapere le autorità, ancora per alcune settimane. Bar, ristoranti e negozi sono chiusi. Si esce soltanto per andare a fare la spesa al supermercato o in farmacia. L'accesso nei negozi è scaglionato e gli addetti si proteggono con le mascherine. I lignanesi sono consapevoli della gravità del momento e non si muovono di casa, se non per casi di estrema necessità.

Anche il parroco, don Angelo Fabris, è molto preoccupato e ricorda ai parrocchiani che possono collegarsi con lui in streaming, digitando su Google parrocchia di Lignano Sabbiadoro Live Stream. «Cercheremo poi di stabilire un contatto con le famiglie, gli anziani, bambini, ragazzi, i giovani e gli animatori - afferma il religioso -. Cercheremmo di creare assieme forme di contatto e d'incontro». La mail del parroco, per chi avesse necessità di contattarlo, è angelofabris@virgilio.it.

L'unica nota positiva è che finora a Lignano non ci sono contagiati. Nel corso della giornata di ieri un camioncino della Protezione civile, munito di altoparlanti, è transitato per le vie invitando la popolazione a non uscire e la gente si saluta da terrazzi e finestre accendendo delle candele, mentre l'appuntamento alle volte, per attirare l'attenzione dei vicinanti, viene fatto con un potente fischietto.

