Il biologico cresce anche nel nostro Friuli «Ma serve un salto di qualità culturale»

AGRICOLTURAUDINE Il biologico cresce. In Italia ma anche in regione. Al 31 dicembre scorso nel Belpaese si contavano 80mila operatori certificati e 2 milioni di ettari gestiti con il metodo bio, vale a dire un aumento del 76% dal 2010 e del 2,6% rispetto al 2017 per quanto riguarda le superfici. In Friuli Venezia Giulia abbiamo raggiunto i 16.500 ettari (7,1% della superficie agricola utilizzata) su più di 1000 operatori (+13% rispetto all'anno precedente). I trasformatori e gli operatori post-agricoli hanno avuto l'incremento più...