IL BILANCIOUDINE Trentaduemila e 76 abbonamenti per corriera e treno, 2mila in più del previsto, altrettante famiglie beneficiarie e circa 2mila di queste con lo sconto per più di un figlio. Il tutto per una spesa pubblica di 7 milioni e 69mila euro. Sono le cifre che, nella lettura dell'assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti, dimostrano «la bontà» della legge con cui il Governo di Massimiliano Fedriga e la maggioranza di Centrodestra che lo sostiene hanno attivato «l'agevolazione sull'abbonamento scolastico ai mezzi...