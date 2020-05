IL BILANCIO

UDINE Sono 21 gli operatori della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia incaricati di tenersi pronti per far scattare le operazioni relative ai contatti dei cittadini selezionati per l'avvio a campione dei test sierologici necessari all'indagine epidemiologica sul covid-19 lanciata a livello nazionale dal Ministero della Salute. «Ci stiamo organizzando, stiamo rispondendo alla chiamata del Ministero e della sanità regionale« spiega Milena Cisilino, presidente del Comitato regionale della Cri, nella giornata in cui si è festeggiata a livello mondiale l'associazione fondata da Henry Dunant.

«Abbiamo predisposto un centralino con gli operatori che poi, lavorando 8 ore al giorno per 12 giorni consecutivi, raggiungeranno i 7900 cittadini della regione selezionati tramite il sistema Istat per far parte di questa indagine. Verranno invitati alle sedi di prelievo per la campionatura, stiamo attendendo la data e a breve tutti saranno raggiunti via cellulare da una nostra comunicazione. Spiegheremo loro le sedi predisposte per andare ad effettuare il prelievo e nel caso in cui verranno segnalate difficoltà oggettive a raggiungere questi luoghi, si ragionerà sul prelievo a domicilio, comunque nulla accadrà a loro insaputa».

L'operazione servirà a livello nazionale a definire il grado di immunità alla malattia, per avere una riposta significativa sul grado di presenza e di circolazione del virus, per regioni, genere, fasce d'età e di lavoro, sulla base della quale si andrà poi a prendere nuove decisioni. A DOMICILIO

Ma la Croce Rossa in Friui Venezia Giulia continua anche con le sue molteplici attività ordinarie, su tutte la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa per i cittadini in difficoltà. «Un impegno che abbiamo potenziato su tutto il territorio ha fatto sapere Cisilino perchè in questi due mesi di emergenza la richiesta di aiuto è aumentata di oltre il 25%, indice di disagio sociale decisamente significativo». Più di 5 mila persone in provincia di Udine hanno beneficiato dell'aiuto in questo periodo, con 1.800 borse di alimenti consegnate.

«In un momento di crisi e di fragilità generale, le istituzioni non possono che dire grazie, ancora e con più convinzione, alle tante donne e ai tanti uomini che in queste settimane stanno dedicando il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse per il prossimo attraverso gesti di concreto aiuto alle famiglie e ai soggetti più fragili» ha dichiarato ieri il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, esponendo anche a Trieste dal palazzo di piazza Oberdan, il vessillo della Cri. «Gesti di vicinanza e di sostegno imparziale alle nuove e vecchie povertà, spesso silenziose ma drammatiche, che ben conosce la Croce rossa internazionale di cui oggi ricorrono i 161 anni di attività. Una menzione importante - afferma ancora Zanin - la merita chi, con spirito di sacrificio, sta dimostrando il coraggio di mettersi in gioco proprio quando la situazione è più difficile e pericolosa. Tra queste persone vi sono, senza dubbio, i 3.500 volontari della Croce rossa delle 37 sedi periferiche sparse sul territorio della nostra regione».

Crescono anche le domande di persone che vogliono diventare volontari: Per prima cosa, bisogna iscriversi a Gaia (http://gaia.cri.it), il portale ufficiale della Croce Rossa Italiana. Una volta effettuata la pre-iscrizione, riceverete via mail le comunicazioni sui vari corsi attuabili presso la sede da Voi prescelta - fanno sapere dal comitato Cri di Udine - Ovviamente, a causa del Coronavirus, tutti i nostri corsi sono momentaneamente sospesi ed in attesa di ripartire più forti di prima».

